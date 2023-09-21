Кронпринц допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия

По мнению Мухаммеда бен Сальмана, это возможно в том случае, если такое вооружение появится у Ирана

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия должна будет получить ядерное оружие, если им когда-либо сможет завладеть Иран. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью телеканалу Fox News.

"Если они получат его, то и мы должны будем его получить", - сказал Мухаммед бен Сальман, отвечая на вопрос журналиста о том, что произойдет, если Иран сможет разработать ядерное оружие. В то же время наследный принц подчеркнул, что негативно относится к стремлению некоторых стран получить ядерное оружие. "Это плохой шаг", - отметил он.

"Вам не нужно получать ядерное оружие, потому что вы не сможете его применить <...>. Но, если та или иная страна применит ядерное оружие, она вступит войну с остальным миром. Мир не должен увидеть еще одну Хиросиму", - резюмировал саудовский кронпринц.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

Ситуация вокруг иранской ядерной программы

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.