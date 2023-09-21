Минск пригласил генсека ООН посетить страну для изучения ситуации с беженцами

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник отметил, что в Белоруссию с 2022 года прибыло около 120 тыс. украинских беженцев

ООН, 21 сентября /ТАСС/. Минск официально пригласил генерального секретаря ООН лично посетить Белоруссию для изучения ситуации с беженцами. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"С конца февраля 2022 года в Беларусь прибыло порядка 120 тыс. украинских беженцев. Это почти 1,5% населения нашей страны, - сказал он. - Напомню, что наша страна несет эту нагрузку самостоятельно. Вместо содействия мы получаем лишь незаконные санкции с Запада. Мы официально пригласили генерального секретаря ООН посетить Беларусь с визитом лично либо направить своих представителей для изучения ситуации на месте. Наши границы открыты, и мы открыты к конструктивному сотрудничеству".

Алейник напомнил, что с "марта 2022 года Беларусь стала беспрепятственно принимать на своей территории украинцев и всех иностранных граждан, спасающихся от боевых действий в Украине". "Им предоставлялась необходимая помощь, в том числе гуманитарная, сразу после прибытия. Специальным решением руководства страны они практически уравнены в правах с нашими гражданами. Кто-нибудь из стран Запада принял такие решения?" - подчеркнул дипломат.

Глава белорусского МИД в своем выступлении также отметил, что к "высочайшей степени поляризации" в мире в целом и в европейском регионе в частности привели "попытки отдельных игроков переписать под себя базовые принципы международного права и международных отношений при одновременном игнорировании законных интересов большинства членов мирового сообщества". "Ситуация усугубляется агрессивным противодействием со стороны отдельных стран, привыкших считать себя центром человеческой цивилизации, формированию справедливой равноправной полицентричной модели мира", - добавил он.

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