Минск назвал абсурдными обвинения Запада в "пособничестве агрессии"

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник отметил, что республика выдвигала несколько инициатив по уменьшению конфронтации и укреплению региональной безопасности, однако все они остались без ответа

ООН, 21 сентября /ТАСС/. На фоне западной риторики обвинения в пособничестве агрессии в адрес Минска выглядят абсурдными. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Западные коллеги красноречиво высказались на данный счет. Некоторые прямо заявили, что они и не планировали завершать этот конфликт, а сегодня намерены воевать до последнего украинца. На этом фоне полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в "пособничестве агрессии", - сказал он.

Алейник отметил, что "все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности остались без ответа", в результате чего "в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине, а весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов".

Глава белорусского МИД подчеркнул, что "завершение конфликта неизбежно, и завершаться он будет за столом переговоров". "Мы приветствуем появление все большего количества стран, которые предлагают разумные мирные инициативы по разрешению ситуации в Украине. В заключение хотел бы вновь подтвердить готовность Беларуси внести свой вклад в урегулирование ситуации в целях достижения долгосрочного и устойчивого мира в регионе, в котором сегодня нуждаются все наши страны и наши народы", - сказал Алейник.