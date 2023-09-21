20 сентября, 22:31
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Иран снял запрет на авиарейсы в Азербайджан и Армению

Полеты возобновили после прекращения огня, сообщает агентство ISNA

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Иран снял запрет на полеты в Азербайджан и Армению, а также авиарейсы, выполняемые из этих стран в исламскую республику. Об этом в среду сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

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"Когда появились сообщения о начале боевых действий [в Нагорном Карабахе], мы ввели запрет на полеты. Сегодня стало известно о прекращении огня, поэтому выполнение некоторых рейсов было разрешено", - сказал представитель ведомства.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш сообщил, что во вторник ведомство направило летному составу извещение NOTAM, запрещающее перелеты между Ираном, Азербайджаном и Арменией.

9 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". 

Теги:
АзербайджанАрменияИранСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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