Гросси не ответил на вопрос, кто обстреливает ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что агентство "не судьи"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

"Мы не судьи, <...> мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кто виновен в обстрелах ЗАЭС. Гросси также напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок.

"Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать", - добавил глава МАГАТЭ.

ЗАЭС, являющаяся самой крупной в Европе, расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года она была взята под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.