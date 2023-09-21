Гросси обсудит в Вене с главой атомного агентства Ирана допуск инспекторов МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии выразил надежду на возвращение к конструктивному сотрудничеству с Тегераном

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что обсудит на следующей неделе в Вене с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами отзыв аккредитации у части инспекторов международного агентства.

"Мы собираемся это обсудить в Вене на следующей неделе, это то, о чем мы договорились. Глава Организации по атомной энергии Ирана встретится со мной, и мы собираемся рассмотреть этот вопрос, который является очень серьезным шагом в неверном направлении", - сказал Гросси журналистам.

"Я надеюсь помочь им пересмотреть это решение и вернуться к конструктивному сотрудничеству", - добавил он.

На вопрос, намерен ли он посетить Иран до конца года, глава МАГАТЭ ответил: "Это то, что я хотел бы обсудить с ним. Моим приоритетом сейчас является возврат к нормальному сотрудничеству с Ираном, затем поездка может быть планах. Но это сейчас не решено".

Об отзыве аккредитации у восьми специалистов МАГАТЭ 16 сентября сообщили агентства Tasnim и Fars. Указывалось, что это решение Тегерана связано с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция в ходе недавнего заседания Совета управляющих МАГАТЭ. 14 сентября они потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине, а также разрешить МАГАТЭ установку всех камер, которые оно сочтет необходимым.