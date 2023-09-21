Шольц выступил с речью на 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке почти при пустом зале

Газета Bild объясняет это тем, что выступление канцлера ФРГ состоялось поздним вечером

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник поздно вечером выступил с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке практически при пустом зале. Об этом пишет газета Bild.

Порядок выступления каждой страны строго регламентирован. Представителю государства разрешено выступить с 15-минутной речью. Первой всегда идет Бразилия, за ней следует выступление американской стороны. Очередь Шольца пришлась на поздний вечер - после 21:00 по местному времени, когда в зале уже почти никого не осталось.

Главы государств и правительств, приезжающие в Нью-Йорк, сидят в зале довольно непродолжительное время. Они присутствуют на вступительной речи, обычно с президентом США, а затем во время своей собственной речи. Оставшееся время они используют для встреч с другими ведущими политиками для конфиденциальных дискуссий. Сам канцлер ФРГ, завершив выступление, также покинул зал и не стал слушать выступающего после него премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель также выступала в очень малолюдном зале. Зал по-настоящему полон только тогда, когда с речью выступает президент США. Со всеми последующими ораторами помещение становится все более пустым, пишет Bild.

Вместе с тем издание отмечает, что не следует считать речь Шольца проигнорированной международным сообществом или неважной. Дипломаты смотрят выступление политиков в записи и анализируют его для своих правительств.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 19 сентября. В 2023 году президент США Джо Байден стал единственным из лидеров "большой пятерки", кто участвует в ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не намерены. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.