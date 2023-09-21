Алиев: результаты операции в Карабахе позитивно скажутся на переговорах с Ереваном

Президент Азербайджана сообщил, что на планируемой 21 сентября встрече представителей Баку и армян Карабаха будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что результаты антитеррористических мероприятий в Карабахе позитивно повлияют на ход переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Глава государства отметил, что достигнутые результаты окажут позитивное влияние и на продвижение переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении. Алиев подчеркнул важность поддержки региональной мирной повестки дня, добавив, что односторонние шаги "могут дать абсолютно противоположный эффект".

Президент Азербайджана сообщил, что на планируемой 21 сентября встрече представителей Баку и армян Карабаха в городе Евлах "будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян, а также их обязанностями на основе конституции и законов Азербайджанской Республики, в том числе с их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами". Он подчеркнул, что Азербайджан "осуществляет это в контексте своих внутренних дел".

Как отмечается в сообщении, Мишель, в свою очередь, расценил прекращение антитеррористических мероприятий как позитивный факт и выразил надежду на обеспечение режима прекращения огня.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".