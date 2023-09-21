Премьер Японии на встрече с президентом Ирана поддержал ядерную сделку

Кисида также рассказал об усилиях Токио в связи со сбросом в океан воды с АЭС "Фукусима-1" и обсудил с Раиси ситуацию вокруг Украины

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Япония поддерживает иранскую ядерную сделку и призывает Тегеран принять "конструктивные меры". Об этом японский премьер Фумио Кисида заявил на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Премьер-министр Кисида заявил, что Япония последовательно поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД - прим. ТАСС), и призвал Иран принять конструктивные меры, включая полное и безусловное выполнение совместного заявления Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщил японский МИД.

Кисида также рассказал об усилиях Токио в связи со сбросом в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обсудил с Раиси ситуацию вокруг Украины, а также на Ближнем Востоке и Азии. Японский премьер, как отмечается, подчеркнул важность обеспечения морской безопасности и обеспечения безопасности судоходства. Раиси в свою очередь отметил необходимость защиты свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, говорится в сообщении японского МИД.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата.