Байден заявил, что вновь одержит победу на президентских выборах над Трампом

Такое заявление глава Соединенных Штатов сделал во время выступления на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен, что сможет вновь одержать победу на президентских выборах в 2024 году над бывшим главой государства Дональдом Трампом, который, вероятно, будет его соперником от Республиканской партии. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, присутствовавший в среду на выступлении нынешнего руководителя вашингтонской администрации на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

"Это будет, скорее всего, тот же самый парень, и я думаю, что я снова его одолею", - цитирует пресс-пул президента-демократа, который говорил о предыдущем главе государства.

Трамп утверждает, что выиграл президентские выборы в 2020 году, однако их результаты, по его словам, были фальсифицированы. Ранее он отказался дать обещание, что признает результаты выборов в 2024 году, в которых намерен участвовать.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре следующего года. Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Демократическая и Республиканская партии официально выдвинут своих кандидатов на президентские выборы летом следующего года.