Нетаньяху заявил Гутерришу, что ООН должна изменить свое отношение к Израилю

Премьер-министр Израиля назвал неприемлемым то, что всемирная организация "сохраняет свою враждебность" к еврейскому государству на фоне происходящих изменений в мире и на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Израиль считает, что ООН настроена к нему враждебно, и требует более справедливого отношения. Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу в ходе встречи на полях 78-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Премьер-министр Нетаньяху <...> потребовал, чтобы генеральный секретарь ООН изменил отношение институтов организации к Государству Израиль, и назвал неприемлемым, что на фоне масштабных изменений к лучшему, происходящих по всему миру и на Ближнем Востоке, ООН остается незатронутой [этими переменами] и стойко сохраняет свою враждебность к Израилю", - говорится в сообщении пресс-службы израильского правительства, распространенном по итогам встречи Нетаньяху и Гутерриша.

Израильский премьер добавил, что, по его мнению, "пришло время для ООН осудить подрывную деятельность Ирана и палестинский терроризм против невинных мирных жителей и воздержаться от своей необоснованной критики в адрес Израиля", отмечается в заявлении.

Помимо этого, Нетаньяху и Гутерриш обсудили перспективы нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии и затронули иранскую проблематику. "Премьер-министр Нетаньяху особо отметил роль Ирана в подрыве стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире. Он выразил надежду, что международные усилия, возглавляемые США, по нормализации [отношений Израиля] с Саудовской Аравией скоро принесут плоды, и выразил уверенность в том, что инициатива [по созданию] экономического коридора между Индией, государствами [Персидского] залива и Израилем в сторону Европы внесет вклад в укрепление глобальной экономики", - сообщили в пресс-службе израильского правительства.