Кисида заверил, что Токио продолжит разъяснять позицию по сбросу воды с "Фукусимы-1"

Японский премьер отметил, что получает "широкое понимание" позиции страны от государств

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Япония продолжит разъяснять свою позицию по сбросу в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", благодаря чему удается добиваться "широкого понимания" со стороны других государств. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида на пресс-конференции в ООН, где он принял участие в Генеральной Ассамблее.

"Что касается сброса очищенной системой ALPS воды, то мы, как и ранее, тщательно разъясняем позицию, когда есть возможность на международных мероприятиях и на двусторонних встречах, и получаем широкое понимание [нашей позиции со стороны других государств]", - сказал он, отметив, что Токио продолжит усилия в этом направлении.

Японский премьер не затрагивал тему сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в своем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, однако разъяснил позицию Токио на двусторонней встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая, где с июля начались усиленные проверки поставок японских продуктов. Главное таможенное управление КНР 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.