Премьер Японии выступил против злоупотребления правом вето в СБ ООН

Фумио Кисида также в очередной раз отметил необходимость расширения числа постоянных и непостоянных членов Совбеза организации

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида высказался против злоупотребления правом вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН. Такую позицию он изложил на заседании Совбеза, критикуя Россию в связи с конфликтом на Украине.

"Злоупотребление правом вето, которое чинит препятствия на пути принятия решений Совета Безопасности и подрывает его авторитет, неприемлемо для международного сообщества", - сказал глава японского правительства, в очередной раз выступив за расширение числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН.

В своей речи он повторил позицию Токио по ситуации на Украине, в том числе вновь озвучив неоднократно отвергавшиеся со стороны Москвы обвинения.

Кисида отметил, что ситуация вокруг Украины "усугубила обеспокоенность по поводу верховенства бесправия в мире", и добавил, что мир не может допустить "второй или третьей Украины". "Необходимо добиться всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", - считает он.

На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит посвященное Украине заседание Совбеза, на котором страны представлены лидерами и министрами. На нем выступили, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский. В начале совещания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации, когда выступление Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран - членов совета, и назвал нынешнее заседание с участием украинского лидера спектаклем.