Президенты Украины и Бразилии поручили дипкомандам работать над двусторонними отношениями

Владимир Зеленский назвал разговор с Луисом Инасиу Лулой да Силвой "откровенным и конструктивным"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретились в Нью-Йорке и дали поручение дипломатическим командам работать над дальнейшими шагами в двусторонних отношениях.

"Важна встреча с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее президент Бразилии ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего диалога, что будет готов обсудить вопросы, интересующие его украинского коллегу Владимира Зеленского, на встрече с ним.

С момента вступления в январе на пост президента Лула да Силва отмечал, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником для проведения прямых переговоров между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой формуле мира Зеленского.