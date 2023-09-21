Саудовский кронпринц пообещал продолжить прилагать усилия для урегулирования на Украине

Мухаммед бен Сальман подчеркнул, что страна поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия с целью урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил наследный принц Мухаммед бен Сальман в интервью телеканалу Fox News.

"Саудовская Аравия поддерживает хорошие отношения с Россией, у нас также хорошие отношения с Украиной", - заявил кронпринц, подчеркнув наличие торговых связей с обеими странами. "С нашей стороны мы пытаемся сделать все от нас зависящее, чтобы был сделан ряд шагов с целью решения этой проблемы", - отметил он.

В Джидде 5-6 августа прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, США, Турции и собственно Украины. Россия приглашение не получала.

По данным агентства DPA, изначально участники встречи должны были обсудить так называемую "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, однако Саудовская Аравия и некоторые страны представили в Джидде еще одну мирную инициативу. Источники агентства утверждают, что частью этого плана являются сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Саудовской Аравии встречу, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение.