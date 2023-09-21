Пентагон заявил, что период превосходства США в военных технологиях закончился

Помощник главы ведомства Мара Карлин отметила, что стране необходимо обмениваться опытом и разработками с союзниками

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Период превосходства США в сфере военных технологий закончился, Вашингтону необходимо учиться у других стран. Такое мнение выразила помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, выступая в среду в Институте Рональда Рейгана.

Она заявила, что Соединенным Штатам следует упростить международные правила торговли оружием (International Traffic in Arms Regulations, ITAR), регулирующие экспорт американских военных технологий, так как они затрудняют обмен разработками с партнерами и союзниками.

"Они [правила торговли оружием] были разработаны для времен, когда Соединенные Штаты обладали превосходством в сфере военных технологий, и мы не особенно учились чему-то у других. Ситуация поменялась, эта экосистема теперь выглядит иначе. И поскольку она выглядит иначе, мы будем многому учиться, равно как и многим делиться с нашими союзниками и партнерами", - сказала она.