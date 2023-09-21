Бразилия намерена продолжать участие в мирных усилиях по Украине

Помимо мирного урегулирования президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силвы и глава Украины Владимир Зеленский на встрече обсудили двустороннее сотрудничество и реформу системы международного управления

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Бразилия продолжит свои усилия по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, в том числе в рамках копенгагенского процесса. Об этом сообщил в среду глава МИД южноамериканской республики Мауро Виэйра по итогам встречи президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Лула проинформировал Зеленского, что его спецпредставитель Селсу Аморим продолжит участие во встречах так называемого копенгагенского процесса. Зеленский поблагодарил его за то, что Бразилия будет участвовать в этих мирных усилиях, и не только в этих. Как подчеркнул президент Лула, Бразилия будет участвовать во всех усилиях, цель которых - достижение мира", - сказал дипломат в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

По словам Виэйры, помимо мирного урегулирования главы государств обсудили также двустороннее сотрудничество и реформу системы международного управления. Он отметил, что по этим вопросам лидеры пришли к взаимопониманию.

До этого момента главы государств общались только по телефону. В мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите Группы семи в Хиросиме, однако тогда им не удалось провести двустороннюю встречу, на которую, по словам Лулы да Силвы, Зеленский "не явился". По признанию главы южноамериканской республики, выступление Зеленского на расширенной встрече "семерки" не изменило его позиции по ситуации на востоке Европы.

С начала президентского срока в январе этого года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой "формуле мира" Зеленского.