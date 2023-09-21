Япония планирует продолжать диалог с КНР на всех уровнях

При этом премьер-министр страны Фумио Кисида отметил, что пока нет никаких решений касательно возможной встречи с председателем республики Си Цзиньпином

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Япония намерена развивать отношения с Китаем на всех уровнях и продолжать сотрудничество по общим вопросам. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам своего участия в Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы будем способствовать конструктивным и стабильным отношениям посредством взаимных усилий, участвовать в диалоге и сотрудничестве по общим вопросам, одновременно призывая Китай действовать ответственно. Мы хотели бы продолжать участвовать в диалоге на всех уровнях", - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, Кисида сказал, что по этой теме "пока нет никаких конкретных решений".

Япония стремится улучшить отношения с Китаем, которые охладились в последнее время из-за решения Токио осуществить сброс в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1", Главное таможенное управление КНР 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. В конце августа лидер партии "Комэйто", входящей вместе с Либерально-демократической партией в правящую в Японии коалицию, Нацуо Ямагути отложил запланированный визит в КНР из-за позиции Пекина по вопросу сброса воды.

Агентство Kyodo ранее сообщало, что Япония ищет возможности для проведения встречи между Фумио Кисидой и Си Цзиньпином на одном из международных форумов.