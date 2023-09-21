Асад и Си Цзиньпин обсудят в Ханчжоу перспективы экономического сотрудничества Сирии и КНР

По информации источника, стороны готовят несколько важных инициатив, направленных на развитие партнерства между двумя странами

БЕЙРУТ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад направится в четверг с официальным визитом в КНР, в ходе которого примет участие 23 сентября в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу, сообщил ТАСС правительственный источник в Дамаске. По его информации, сирийский лидер с женой Асмой вылетит в Китай на самолете, предоставленном председателем КНР Си Цзиньпином.

"В ходе двусторонней встречи и расширенных переговоров, которые состоятся на полях Азиатских игр, президент Асад и председатель Си Цзиньпин обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между Сирией и КНР, - отметил собеседник. - Из Ханчжоу Асад и сопровождающая его делегация переместятся в Пекин для продолжения переговоров с высокопоставленными китайскими руководителями".

По информации источника, "стороны готовят несколько важных политических и экономических инициатив, направленных на развитие партнерства между двумя дружественными странами".

Это второй визит сирийского лидера в КНР, первый состоялся в 2004 году. В поездке Асада сопровождают министр иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсал Микдад, министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль, министр по делам президента Мансур Фадлалла Аззам и советник по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

29 апреля Асад принял в Дамаске спецпосланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня, который передал ему приглашение китайского руководителя посетить страну. На встрече с дипломатом сирийский лидер приветствовал усиление экономической и политической роли Китая в мировых делах. Он отметил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) способны создать "эффективную многополярную систему, которая придет на смену несправедливому однополярному устройству, выгодному США и их союзникам".

По мнению президента Сирии, "решающим шагом на этом пути станет освобождение от оков доллара и переход на взаимные расчеты в национальных валютах".