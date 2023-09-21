Бербок заявила, что Германия продолжит добиваться постоянного членства в СБ ООН

Министр иностранных дел ФРГ утверждает, что страна будет делать это не в личных интересах, а чтобы способствовать модернизации Совбеза

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит добиваться места постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Об этом она сообщила в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Федеративная Республика неоднократно давала понять: мы также можем представить себя постоянным членом", - отметила Бербок. "Однако не в личных интересах, а в рамках масштабной модернизации, которая в большей степени учитывает реалии XXI века", - подчеркнула она. Таким образом глава внешнеполитического ведомства ФРГ прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН, включив туда Германию, а также страны Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона.

В то же время Бербок утверждала, что Россия злоупотребляет правом вето в связи с конфликтом на Украине. "Вот почему реформа важна как никогда. Но нужно быть реалистами, она не произойдет завтра", - резюмировала глава МИД ФРГ.

Выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник вечером, канцлер Германии Олаф Шольц высказался за реформирование Совета Безопасности ООН, более широкое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепление международного сотрудничества в целом. Он также призвал поддержать кандидатуру Германии, которая хочет стать одним из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.