Премьер Японии анонсировал программу повышения зарплат и борьбы с ростом цен

Фумио Кисида добавил, что программа в целом будет сформулирована в середине октября

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено на будущей неделе сформулировать основные положения программы экономических мер, направленных на борьбу с инфляцией и повышение заработной платы. Об этом премьер-министр Фумио Кисида заявил на пресс-конференции в ООН, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи.

"Основные положения экономической программы, которые планируется представить в первой половине следующей недели, включают реагирование на резкий рост цен, усиление мер по повышению зарплат и расширению инвестиций, преодоление сокращения численности населения", - сказал глава кабинета. Он отметил, что программа в целом будет сформулирована в середине октября, а затем представлена на рассмотрение парламента.

Говоря о состоянии экономики Японии, Кисида констатировал, что она "по-прежнему нестабильна". По его словам, проблемы связаны, в частности, с тем, что "нестабилен внутренний спрос, в том числе потребление и инвестиции".

Премьер добавил, что для "вывода экономики Японии на новую стадию" необходимо усилить такие меры, как содействие росту инвестиций и повышению заработной платы.