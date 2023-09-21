Саудовский кронпринц считает, что Байден сохраняет острый ум и концентрацию

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отметил, что у него с президентом США "потрясающие отношения"

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сохраняет острый ум и концентрацию. Такое мнение выразил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью телеканалу Fox News.

"У него острый ум, он по-настоящему сконцентрирован и хорошо подготовлен. Это то, что я вижу", - ответил кронпринц на вопрос ведущего о 80-летнем американском лидере.

Помимо этого, он отметил, что у него "потрясающие отношения" с американским лидером несмотря на то, что Байден обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем" в свете убийства в 2018 году в Турции журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, назвав произошедшее "болезненной ошибкой". "Единственное, что не меняется в политике - это перемены", - добавил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что подавляющее большинство американских избирателей считают Байдена "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Согласно данным опроса, проведенного газетой, 73% респондентов полагают, что Байден "слишком стар", чтобы идти на второй срок, только 36% опрошенных считают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания. Трампа, который моложе действующего главы государства всего на три года и тоже намерен переизбираться, считают слишком старым для второго срока лишь 47% опрошенных.

Байден нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности нынешнего главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году.