Сенат США утвердил кандидатуру Брауна на пост главы Комитета начальников штабов ВС

До него на этой должности находился генерал Марк Милли

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Сенат американского Конгресса утвердил в среду выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру генерала Чарльза Брауна на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Браун, являвшийся до настоящего времени начальником штаба ВВС, сменит в качестве главы КНШ генерала Марка Милли, который занимал этот пост с 1 октября 2019 года.

Родившийся в 1962 году Браун - потомственный военный. На действительной военной службе состоит с 1984 года. В 2018-2020 годах он командовал ВВС США на Тихом океане. В 2016-2018 годах был заместителем главы Центрального командования американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входит в первую очередь Ближний Восток. В 2014-2015 годах отвечал за ядерное сдерживание в ВВС США в Европе.

Председатель КНШ не осуществляет оперативное управление ВС США. Занимающее этот пост лицо считается высшим американским военачальником и главным военным советником президента.