Президент Чили призвал снять санкции с Венесуэлы ради проведения честных выборов

Сегодня введенные США ограничения не способствуют улучшению условий жизни венесуэльского народа, заявил Габриэль Борич

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительству США следует снять санкции с Венесуэлы, чтобы в южноамериканской стране прошли конкурентные выборы президента. С таким призывом обратился в среду президент Чили Габриэль Борич, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Что касается санкций в отношении Венесуэлы, мы считаем, что сегодня они не способствуют улучшению условий жизни венесуэльского народа, и мы уверены, что для того, чтобы обеспечить проведение свободных выборов с гарантиями для всех секторов, необходимо, чтобы США сняли санкции, которые они ввели в отношении Венесуэлы", - сказал он.

По мнению Борича, "односторонние санкции не помогают решению" конфликтов. Он также призвал США снять ограничительные меры с Кубы и назвал необоснованным внесение страны в список спонсоров терроризма. В то же время чилийский лидер в очередной раз выступил с критикой президента Никарагуа Даниэля Ортеги, правительство которого он назвал диктаторским.