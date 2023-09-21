Премьер Италии призвала ООН "объявить глобальную войну" незаконным перевозчикам мигрантов

Джорджа Мелони заявила, что долг организации - "отвергнуть любое лицемерие в этом вопросе"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвала всемирную организацию "объявить глобальную и бескомпромиссную войну" незаконным перевозчикам мигрантов.

"Я убеждена, что долг этой организации - отвергнуть любое лицемерие в этом вопросе и объявить глобальную и бескомпромиссную войну незаконным перевозчикам людей, - провозгласила она. - Для этого мы должны работать вместе на всех уровнях, и Италия планирует быть в первых рядах в этой области. Мы боремся с мафией во всех ее проявлениях, будем бороться и с этой (ее) формой. Это должна быть цель, которая объединит нас всех".

"Италия хочет помочь создать модель сотрудничества, которая могла бы помочь африканским странам расти и процветать благодаря ресурсам, которыми они обладают. Сотрудничество равных", - продолжила премьер Италии.

Ранее Мелони заявила, что "не допустит, чтобы Италия стала лагерем беженцев в Европе".

По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия, согласно Дублинским соглашениям.

Рим давно и пока безуспешно пытается добиться их пересмотра.