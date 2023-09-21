Иран ожидает, что США и "евротройка" снимут санкции в соответствии с СВПД

Президент республики Эбрахим Раиси также заявил, что противоречия между Азербайджаном и Арменией неприемлемы и должны быть разрешены с помощью диалога

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Иран ожидает от Соединенных Штатов и "евротройки" выполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), нацеленному на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, что означает отмену санкций. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке, отметив, что Тегерану нужны реальные действия со стороны Запада.

"Мы ожидаем, что американцы и европейцы выполнят свои обязательства по СВПД, а это означает, что необходимо закончить действие санкций, - сказал он. - Единственная сторона, которая выполняла обязательства - это Иран".

Раиси добавил, что западные страны "попытались инициировать контакты по некоторым каналам", однако "слова должны сопровождаться действиями, одних разговоров мало".

Он также прокомментировал противоречия между Азербайджаном и Арменией.

"Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами и говорили с ними о необходимости решать проблемы путем диалога", - сказал он. По словам Раиси, "напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном неприемлема, она должна быть снята путем диалога".

О сотрудничестве с Россией

Иран и Россия давно сотрудничают в военной и политической сферах и развивают соответствующее взаимодействие, сказал Раиси, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран.

"Иран и Россия давно сотрудничают в военной и политической сферах, мы действуем в этих рамках, - сказал Раиси. - Что касается конкретных результатов этого визита, то мы должны подождать объявления командования России и Ирана".