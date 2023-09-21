Президент Киргизии и глава МВФ обсудили дальнейшее сотрудничество

Стороны также затронули тему развития глобальной экономической ситуации

БИШКЕК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке, где они обсудили расширение сотрудничества и развитие экономической ситуации в мире. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с МВФ, а также развитие глобальной экономической ситуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

Жапаров отметил, что Киргизия придает большое значение сотрудничеству с МВФ, который оказывает постоянную поддержку в продвижении структурных реформ и в целом в развитии экономики страны.

Георгиева в свою очередь оценила результаты идущих в стране реформ, отметив намерение МВФ и дальше усиливать сотрудничество с киргизской стороной.

"В завершение стороны договорились об усилении эффективного сотрудничества, направленного на реализацию комплексной программы экономических и социальных реформ, проводимых в рамках договоренностей с МВФ", - завершили в пресс-службе президента.