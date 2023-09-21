21 сентября, 00:46,
обновлено 21 сентября, 01:16
Военная операция на Украине

Президент Ирана заявил, что конфликт на Украине затягивают западные поставки оружия

Те, кому выгоден конфликт, не хотят его завершения, отметил Эбрахим Раиси

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Поставки западными странами оружия властям в Киеве затягивают конфликт на Украине. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Оружие Украине поставляют страны НАТО. Те, кто извлекает выгоду из конфликта, не хотят его завершения", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта. Он напомнил, что "совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, они публично об этом сказали". Теперь Соединенные Штаты сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине, указал Путин. 

Теги:
УкраинаИранРаиси, ЭбрахимВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация