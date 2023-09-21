Французский политик призвал остановить Зеленского

Флориан Филиппо считает, что президент Украины никогда не захочет достижения мира

ТАСС, 21 сентября. Президента Украины Владимира Зеленского следует остановить, иначе ситуация может стать катастрофической. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в социальной сети X (ранее Twitter).

"Это вновь доказывает его [Зеленского] сумасшедший и несгибаемый характер: он никогда не захочет достижения мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить", - написал лидер партии, говоря об обвинениях Польши президентом Украины в поддержке России.

Филиппо также отметил, что Польша, в свою очередь, приняла 1 млн беженцев и "дала ему больше всего".

Министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Польша считает обвинения Зеленского в адрес ограничивших поставки украинского зерна стран ЕС несправедливыми и предупреждает Киев о возможной ответной реакции.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз зерна из этой страны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Президент Польши, комментируя журналистам односторонний запрет на ввоз украинского зерна, заметил, что Киев ведет себя как утопающий, отчаянно хватаясь за все возможности, но Варшава имеет право защищать себя от возможного вреда. Зеленский на Генассамблее ООН обвинил страны ЕС, ограничивающие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России.