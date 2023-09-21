Президент Ирана заявил, что виновные в убийстве генерала Сулеймани не могут быть прощены

Эбрахим Раиси подчеркнул, что их необходимо привлечь к ответственности

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Лица, несущие ответственность за убийство командующего силами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) генерала Касема Сулеймани не могут быть прощены. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Те, кто совершил это убийство, кто отдал приказ, не могут быть забыты и прощены", - сказал он. По словам главы исполнительной ветви власти, "преступники, которые совершили это ужасное преступление, должны быть привлечены к ответственности". "Почему против бывшего президента [США Дональда Трампа], отдавшего приказ, возбуждают дела из-за мятежа, а это преступление остается без внимания?" - подчеркнул он.

Командующий силами "Аль-Кудс" и сопровождавший его заместитель руководителя иракских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис погибли 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада. В ответ Иран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военнослужащие.

Ранее замглавы Верховного суда исламской республики по международным делам и секретарь Совета по правам человека Казем Гариб Абади заявил агентству IRNA, что по факту убийства Сулеймани и аль-Мухандиса в Тегеране и Багдаде возбуждены заочно уголовные дела в отношении 94 американских граждан. Среди главных обвиняемых - бывший президент США Дональд Трамп, экс-госсекретарь Майкл Помпео и бывший начальник Центрального командования армии США Кеннет Маккензи.