Гаити установила дипотношения с Кенией

Страны обменяются послами

ГАВАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Руководство Гаити установило дипломатические отношения с Кенией, рассматривающей возможность возглавить международную операцию по борьбе с преступными группировками в карибской стране.

"Правительство Республики Гаити и правительство Республики Кения <…> приняли решение установить дипломатические отношения с момента подписания настоящего совместного коммюнике, а также обменяться послами", - говорится в совместном коммюнике, опубликованном в среду на странице правительства Гаити в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр указал, что задействует миротворцев после получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. В сентябре стало известно о планах нескольких банд сместить правительство премьер-министра Гаити Ариэля Анри вооруженными методами.