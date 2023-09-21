Тайвань зафиксировал приближение 20 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Остров в ответ задействовал авиацию и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 20 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

"С 06:00 (01:00 мск) 20 сентября до 06:00 21 сентября было обнаружено 20 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР", - сказано в документе. Как утверждается, 10 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу и юго-западу от него. Среди них - два беспилотника BZK-005, противолодочный вертолет Z-9, противолодочный самолет Y-8 и шесть истребителей J-16.

Как отмечается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

В понедельник армия Тайваня выявила появление возле острова 103 самолетов НОАК, что стало самой масштабной операцией с августа 2022 года. Согласно опубликованному на прошлой неделе ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли ВС КНР стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.