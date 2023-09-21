Ливан требует от ООН эффективной роли в решении проблемы сирийских беженцев

На территории страны находится 2 млн беженцев из Сирии, отметил премьер-министр республики Наджиб Микати

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Ливана обращает внимание международного сообщества на возросший поток сирийских беженцев через границу страны, что угрожает стабильности и усугубляет кризисную ситуацию. Об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы требуем от ООН более эффективной роли в решении проблем, связанных с присутствием 2 млн сирийских беженцев на ливанской территории, - указал премьер. - До сих пор реакция международного сообщества на последствия сирийского кризиса была робкой и неясной". Микати напомнил также об ответственности, которую несет ООН по отношению к 500 тыс. палестинских беженцев, которые находятся в Ливане.

Касаясь избрания президента республики, пост которого остается вакантным с 31 октября 2022 года, премьер заявил, что поддерживает инициативу спикера Палаты депутатов Набиха Берри о проведении диалога между парламентскими фракциями по согласованию кандидатуры будущего главы государства. "Я с надеждой ожидаю, что ливанский парламент изберет в ближайшее время президента республики", - отметил он.

14 июня депутаты парламента Ливана в ходе голосования, которое проводилось в 12-й раз, не смогли выбрать главу республики. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться необходимой для победы поддержкой 65 из 128 законодателей.

31 августа спикер парламента заявил, что "в условиях паралича государственных институтов ливанским политикам необходимо прийти к консенсусу через открытый диалог, прежде чем проводить новое голосование".