21 сентября, 03:25

CNN: в Нью-Йорке Зеленский встретился с Киссинджером

По данным телекомпании, на встрече также присутствовали предприниматели Майк Блумберг, Роберт Крафт и другие

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу с бывшим госсекретарем (1973-1977) США Генри Киссинджером и американскими предпринимателями для обсуждения восстановления Украины, сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, встреча состоялась в среду в центральном районе мегаполиса - Манхэттене. На мероприятии помимо Киссинджера присутствовали миллиардеры Майк Блумберг, Барри Стернлихт, Роберт Крафт, Билл Экман, а также гендиректор Google Эрик Шмидт.

Целью встречи, указывает телекомпания, было обсуждение усилий по восстановлению Украины. Как указывает CNN, мероприятие продлилось дольше чем планировалось, однако отмечается, что "нет ясности, привела ли она к каким-либо конкретным обязательствам" со стороны бизнесменов. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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