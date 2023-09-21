На полигонах трех областей Белоруссии пройдут комплексные учения

Минобороны республики сообщило, что они будут проходить в несколько этапов с 22 по 26 сентября

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Комплексные учения пройдут в Белоруссии 22-26 сентября на территории трех областей страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В Вооруженных силах Беларуси пройдет двустороннее комплексное учение. Цель учения - совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

По данным пресс-службы, маневры пройдут в несколько этапов с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей. "При разработке замысла учения учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - уточнили в МО Белоруссии.