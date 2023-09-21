Токио призвал Пекин отпустить подозреваемого в шпионаже японца

В Китае ему грозит арест

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии продолжает требовать от Китая отпустить задержанного по подозрению в шпионаже сотрудника японской фармацевтической компании Astellas, которому грозит арест. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы решительно обращались к китайской стороне на различных уровнях и при различных возможностях с просьбой о досрочном освобождении, и мы будем продолжать призывать их. С точки зрения защиты японских граждан мы оказываем всю возможную поддержку", - сказал он.

Генсек кабмина подтвердил, что, по имеющейся у него информации, в этом месяце мужчина был помещен под стражу в связи с возможным выдвижением против него уголовного обвинения. Китайская сторона, как отмечается, в течение 37 дней должна принять окончательное решение, следует ли его арестовывать или нет.

50-летний сотрудник Astellas был задержан в Китае за нарушение местного законодательства в марте незадолго до его запланированного возвращения в Японию. В Китае после ужесточения в 2014 году законодательства о пресечении шпионажа граждан Японии задерживали по меньшей мере 16 раз.