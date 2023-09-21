Президент Сирии прибыл в Ханчжоу

Башар Асад посетит церемонию открытия XIX Азиатских игр и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Сирийский президент Башар Асад в четверг примерно в 13:00 по местному времени (08:00 мск) прибыл в китайский город Ханчжоу, административный центр провинции Чжэцзян. Кадры с прибытием борта Air China показало Центральное телевидение Китая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин проинформировала, что Асад будет одним из зарубежных гостей, с которыми председатель КНР Си Цзиньпин встретится 22 и 23 сентября. Ожидается, что сирийский президент посетит церемонию открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.

Китайская газета Global Times писала, что в ходе китайско-сирийского саммита ожидается обсуждение практического сотрудничества по участию КНР в восстановлении Сирии. Кроме того, издание предположило, что в ходе саммита Китай, выступивший посредником для примирения Саудовской Аравии и Ирана, может помочь установлению мира на Ближнем Востоке.

Последний раз Асад посещал Китай в 2004 году, чтобы встретиться с председателем КНР Ху Цзиньтао, занимавшим этот пост в 2003 - 2013 годах. Это был первый визит главы сирийского государства в Китай с тех пор, как страны установили дипломатические отношения в 1956 году.