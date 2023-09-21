Бельгия изучает возможность отправки истребителей F-16 на Украину

Минобороны проверит, полностью ли истек срок службы бельгийских самолетов, сообщил премьер-министр Александер Де Кроо

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подтвердил, что Минобороны страны изучает возможность отправки истребителей F-16 на Украину.

"Мы попросили министерство обороны проверить, полностью ли истек срок службы наших самолетов", - привел слова Де Кроо в среду вечером канал VRT News. "Мы должны рассмотреть все варианты. Если они все еще в чем-то полезны, то нам обязательно следует это изучить", - заявил премьер. "Может быть, Украина использует бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования другие", - добавил он.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 таких истребителей, шесть первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран.