WSJ: Нетаньяху готов поддержать планы Саудовской Аравии по обогащению урана

По данным газеты, переговоры ведутся тайно, стороны пока не пришли к согласию

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил специалистам по ядерной безопасности сотрудничать со своими коллегами из США, чтобы способствовать реализации саудовской ядерной программы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

По их данным, переговоры ведутся тайно, стороны пока не пришли к согласию. Если консенсус будет достигнут, это будет означать кардинальный поворот в политическом курсе Израиля и США, которые на протяжении многих десятилетий работали над тем, чтобы не допустить обогащения урана в странах Ближнего Востока. Израиль, утверждает издание, является единственным государством в регионе, которое, хотя и тайно, но обладает атомным оружием, и поэтому его правительства всегда выступали против того, чтобы такое же вооружение появилось у региональных соперников еврейского государства.

Многие в Вашингтоне категорически не одобряют перспективы появления у Саудовской Аравии ядерного оружия, поскольку понимают, что в случае прихода к власти радикальных исламистов, обладающих, к тому же, атомным вооружением, регион и весь мир окажутся в большой опасности. Израильская оппозиция также выступает против саудовской атомной программы: экс-премьер еврейского государства Яир Лапид полагает, что начало обогащения урана Эр-Риядом приведет к гонке ядерных вооружений в регионе, в которую могут включиться другие развитые государства Ближнего Востока, такие как Объединенные Арабские Эмираты.

Газета отмечает, что если Саудовская Аравия действительно запустит атомную программу, то Вашингтон хотел бы, чтобы она реализовывалась под его строгим контролем, а не собственными усилиями королевства, как того желает наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Израильские чиновники утверждают, что этот вопрос обсуждался в среду в ходе встречи президента США Джо Байдена с Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Израиль запросил у своих заокеанских визави значительные гарантии безопасности вне зависимости от того, какой из вариантов саудовской атомной программы реализуется на практике. На настоящий момент, подчеркивает издание, Байден не одобрил ни один из сценариев, который бы позволил Саудовской Аравии приступить к обогащению урана.

Амбиции Эр-Рияда в сфере атомной энергетики

В среду наследный принц Саудовской Аравии дал интервью телеканалу Fox News, в ходе которого, в частности, заявил, что королевство должно будет получить ядерное оружие, если им когда-либо сможет завладеть Иран. В то же время кронпринц отметил, что это является нежелательным сценарием.

Как сообщила в среду газета The New York Times, в Эр-Рияде опасаются посягательств со стороны Ирана, несмотря на нормализацию отношений с Тегераном. Издание также сообщило, что Мухаммед бен Сальман требует помощи от администрации Байдена в вопросе разработки мирной ядерной программы, однако американские чиновники полагают, что она может стать лишь прикрытием для разработки ядерного оружия в целях противодействия исламской республике.