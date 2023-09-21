В Белоруссии сообщили о ликвидации партии социал-демократов

В Минюсте посчитали, что Белорусская социал-демократическая партия не соответствует критериям новой редакции закона "О политических партиях"

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии по ходатайству Минюста ликвидировал Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада). Об этом заявил лидер БСДП Игорь Борисов.

"К сожалению, БСДП больше не имеет официального статуса и субъектности внутри Беларуси, чтобы как политический субъект реализовывать свои политические цели, пропагандировать свои ценности", - отметил Борисов, заявление которого размещено на странице партии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Минюст отказал партии в перерегистрации. В министерстве посчитали, что БСДП не соответствует критериям новой редакции закона "О политических партиях". В частности, в ее составе насчитывается более 1,1 тыс. человек вместо требуемых законом не менее 5 тыс. В ведомстве также сочли нарушением отказ предоставить список членов партии. Представители БСДП обжаловали в Верховном суде решение Минюста об отказе в перерегистрации. По мнению истца, поправки к закону "О политических партиях" не соответствуют конституции страны. Судебная инстанция отклонила иск.

БСДП была одной из трех социал-демократических партий, которые действовали в Белоруссии до недавнего времени. Ранее Верховный суд по иску Минюста ликвидировал Социал-демократическую партию Народного согласия и партию "Белорусская социал-демократическая Грамада".

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с документом, вступившим в силу 4 марта, Минюст в течение шести месяцев должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена решением Верховного суда.

На начало 2023 года в перечне Минюста числились 15 политических партий, сейчас их насчитывается 5. Суд рассмотрит 22 сентября вопрос о ликвидации партии "Справедливый мир". В начале мая была зарегистрирована партия "Белая Русь", в июне документы о перерегистрации получили Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия и Республиканская партия труда и справедливости. В конце февраля министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко заявлял, что после перерегистрации в стране останутся три или четыре партии.