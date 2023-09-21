21 сентября, 06:35

В КНР считают, что Китай и США должны укреплять связи и разрешать разногласия

В Пекине призвали Вашингтон следовать трем принципам, выдвинутым председателем КНР Си Цзиньпином

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон должны усиливать взаимодействие и урегулировать разногласия. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на встрече с американскими руководителями групп дружбы КНР и США и аналитических центров на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Китай, крупнейшая развивающаяся страна, и США, крупнейшая из развитых стран, должны укреплять связи и должным образом разрешать разногласия", - приводятся слова Хань Чжэна на сайте МИД КНР.

Китайский политик призвал США следовать трем принципам, выдвинутым председателем КНР Си Цзиньпином: взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Хань Чжэн с 18 по 23 сентября принимает участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия официально открылась в Нью-Йорке 5 сентября. 

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