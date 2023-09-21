В Могилевской области Белоруссии пройдут учения сил территориальной обороны

Участники учений будут выполнять задачи по борьбе с условными диверсионно-разведывательными группами

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Командно-штабные учения с силами территориальной обороны Могилевской области пройдут с 22 по 25 сентября, его участники будут выполнять задачи по борьбе с условными диверсионно-разведывательными группами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Силы территориальной обороны отработают вопросы охраны и обороны важных объектов, обеспечения мер военного положения с привлечением отрядов народного ополчения, ведения борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, в том числе с боевой стрельбой артиллерийских подразделений территориальных войск на полигоне Осиповичский", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По его данным, в учениях примут участие должностные лица исполнительных комитетов и военных комиссариатов области, военнообязанные Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов, а также два отряда народного ополчения.

Ранее Минобороны сообщило, что в эти же дни на территории Брестской, Гродненской и Минской областей пройдут комплексные учения, целью которых является совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий.