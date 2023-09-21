Минюст Филиппин подаст иски против КНР за нанесение вреда морской экосистеме региона

Иски не имеют связи с территориальными спорами, а "разрушение окружающей среды является преступлением против человечества", подчеркнул министр юстиции Джесус Криспин Ремулла

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Филиппин подадут несколько экологических исков против Китая в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Манила обвиняет Пекин в причинении вреда морским экосистемам Южно-Китайского моря (ЮКМ), о чем заявил министр юстиции Филиппин Джесус Криспин Ремулла, чьи слова приводит газета The Manila Times.

"Мы возбудим дела против Китая, поскольку у нас уже есть много доказательств", - приводит издание слова государственного деятеля. При этом иски не имеют какой-либо связи с территориальными спорами Филиппин с Китаем, а "разрушение окружающей среды является преступлением против человечества", подчеркнул он. Ремулла также добавил, что правительство Филиппин собирало доказательства разрушительной деятельности Китая в районе ЮКМ на протяжении многих лет и активизировало этот процесс в течение последних нескольких месяцев, пишет издание.

Как отмечает The Manila Times, ранее исследования сотрудников Береговой охраны Филиппин подтвердили, что морские экосистемы в районе рифа Коммодор акватории ЮКМ понесли значительный ущерб и "практически полностью лишились признаков жизни". Представитель ведомства Джей Тариэлла также указал, что причиной деградации и разрушения морской среды якобы мог стать "беспорядочный и незаконный промысел, осуществляемый кораблями КНР в регионе".

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. 12 июля 2016 года Международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, постановил, что Китай не имеет "исторического права" на спорные территории в Южно-Китайском море. Судьи трибунала также признали, что КНР не имеет права вести рыболовство, разрабатывать природные ресурсы и вести другую хозяйственную деятельность на этой территории, а строительные работы, организованные Китаем, нанесли непоправимый ущерб коралловым рифам в регионе.