Полиция Пакистана обвинила экс-премьера Имрана Хана в "преступном заговоре"

По данным Dawn, обвинения в отношении Хана и руководства ДЗС полиция вынесла на основе 121-й и 131-й статей уголовного кодекса, предусматривающих наказание за "ведение войны против Пакистана" и "подстрекательство к мятежу"

ИСЛАМАБАД, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция провинции Пенджаб обвинила бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в "преступном заговоре" с целью организации столкновений и беспорядков, которые произошли в стране 9 мая.

По сообщению газеты Dawn, обвинения в отношении Хана и всего руководства ДЗС пенджабская полиция вынесла на основе 121-й и 131-й статей уголовного кодекса, предусматривающих наказание за "ведение войны против Пакистана" и "подстрекательство к мятежу". Виновным в этих преступлениях грозит смертная казнь, пожизненное или длительное тюремное заключение.

Правоохранители утверждают, что "заговор" привел к вспыхнувшим 9 мая массовым беспорядкам, нападениям активистов ДЗС на полицейских, военнослужащих, секретные и военные объекты в крупных городах Пакистана, в том числе Исламабаде, Карачи, Лахоре, Пешаваре, Кветте, Харипуре, Файсалабаде и Равалпинди. По фактам этих противоправных действий были возбуждены 50 уголовных дел о терроризме.

После того, как Федеральное агентство расследований завершит сбор доказательств вины Хана и других руководителей ДЗС, обвинения их в "заговоре" будут переданы в суд. В настоящее время пакистанские суды рассматривают от 100 до 150 различных обвинений в отношении Хана, который в августе был приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество.

Имран Хан был арестован 9 мая в Исламабаде. Правоохранительные органы действовали на основании ордера на арест, выданного 1 мая. Хан обвинялся по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его жене фонда для отмывания денег. Заключение политика под стражу вызвало массовые протесты по всей стране, в ходе которых погибли около 50 человек и не менее 120 пострадали. 1 300 сторонников оппозиции были задержаны полицией.