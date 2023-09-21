Премьер Грузии ознакомил президентов Чехии и Эстонии с выполнением 12 рекомендаций ЕС

По словам Ираклия Гарибашвили, страна заслуживает получения статуса кандидата, который будет способствовать ее стабильному развитию

ТБИЛИСИ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ознакомил президентов Чехии и Эстонии с ходом выполнения 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС.

"Премьер-министр [Ираклий Гарибашвили] предоставил информацию президенту Чешской Республики [Петру Павелу] о шагах, сделанных Грузией на пути евроинтеграции, и динамике выполнения 12 рекомендаций. По его словам, Грузия заслуживает получения статуса кандидата, который будет способствовать стабильному развитию страны", - говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства.

На встрече с главой Эстонии Аларом Карисом Гарибашвили отметил, что республика уже заканчивает работу над рекомендациями. Также Гарибашвили подчеркнул, "что в решающее для страны время Грузия надеется на твердую поддержку Эстонии". "По словам премьер-министра, правительство обеспечило открытый, прозрачный и инклюзивный процесс выполнения 12 приоритетов. Работа над рекомендациями на завершающем этапе, и Грузия выполняет их при координации с Венецианской комиссией и европейскими партнерами", - заключили в пресс-службе.

Кроме того, Гарибашвили провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили шаги для укрепления стратегического партнерства между государствами, а также вопросы региональной безопасности.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий.