На Украине выразили надежду на продолжение поставок оружия из Польши

Варшава и Киев в последнее время обмениваются резкими высказываниями, переходящими в угрозы, в адрес друг друга

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Польша получает от других западных стран деньги и оружие взамен поставленного Украине. Об этом заявил депутат Рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность", сопредседатель украино-польской парламентской группы Николай Княжицкий, выразив надежду на то, что поставки продолжатся.

"Польша, конечно, по-прежнему поставляет вооружение Украине. <...> Польша получает за это вооружение другое вооружение от западных стран, от союзников и деньги. Я надеюсь, что это сотрудничество продолжится", - сказал он в интервью польскому радио rmf24.

Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения. Он сообщил, что Польша сейчас приобретает современное вооружение и уже сделала большие заказы. Ранее Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты на сумму около $3 млрд.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими высказываниями, переходящими в угрозы, в адрес друг друга. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша стала одной из стран, принявших защитные меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Украины, которая обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, тогда в Варшаве напомнили, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.

Моравецкий предупредил Киев, что Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, если украинские власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский с трибуны на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они этим якобы "помогают России".