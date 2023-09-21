В Евлахе началась встреча представителей властей Азербайджана и армян Карабаха

По данным AzerTAg, во встрече также участвует представитель российского миротворческого контингента

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Карабаха началась в азербайджанском городе Евлах. Об этом сообщило государственное информационное агентство AzerTAg.

По его данным, центральную власть Азербайджана на встрече представляют ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов. Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян, говорится в сообщении.

По информации агентства, во встрече также участвует представитель российского миротворческого контингента.

Администрация президента Азербайджана в среду заявила, что на встрече будут обсуждаться "вопросы реинтеграции армянского населения на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики".