Лукашенко поздравил президента и премьера Армении с Днем независимости

Белорусский лидер отметил, что Минск и Ереван выстроили целостную архитектуру межгосударственного взаимодействия, а также укрепили партнерство в интеграционных структурах

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что страны выстроили целостную архитектуру межгосударственного взаимодействия, укрепили партнерство в интеграционных структурах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Минск и Ереван за короткий исторический срок сумели выстроить целостную архитектуру межгосударственного взаимодействия, обеспечить высокий уровень торгово-экономических связей, укрепить партнерство в рамках интеграционных структур, создав надежный фундамент для упрочения традиционно дружественных отношений между нашими народами", - говорится в поздравлении Хачатуряну. Лукашенко убежден, что успешная реализация совместных проектов откроет для двух стран "новые возможности роста, будет способствовать планомерному наращиванию многогранного белорусско-армянского сотрудничества".

В поздравительном послании Пашиняну Лукашенко констатировал, что обе страны связывают традиционно дружественные отношения, ставшие основой конструктивного взаимодействия во всех областях. Глава государства отметил успешную реализацию совместных проектов в машиностроении, лесном хозяйстве, транспорте, строительстве. "Уверен, плодотворные двусторонние контакты и в дальнейшем будут способствовать эффективному использованию и приумножению потенциала тесного партнерства между нашими странами", - подчеркнул президент.

Белоруссия и Армения в 2023 году отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Минск отмечал полноценное сотрудничество двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных региональных и международных организаций - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ООН, ОБСЕ.