ВМС Индии предложили начать строительство второго авианосца отечественной разработки

Как сообщает агентство ANI, решение о строительстве корабля в рамках реализуемых в стране госпрограмм будет принято после рассмотрения предложения министерством обороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Командование военно-морских сил Индии внесло предложение в правительство о строительстве второго авианосца отечественной разработки и постройки.

Как сообщает агентство ANI, решение о строительстве корабля в рамках реализуемых в стране государственных программ "Делай в Индии" и "Атманирбхарта" (самообеспечение в оборонной продукции) будет принято после рассмотрения предложения министерством обороны. В случае его одобрения строительство авианосца поручат компании Cochin Shipyard Limited в южном штате Керала.

В сентябре 2022 года в состав ВМС Индии приняли первый построенный в стране авианосец "Викрант" (в переводе с санскрита - "Храбрец", "Смельчак"). Корабль относится к классу легких авианосцев, он имеет длину 262 м, ширину 62 м и водоизмещение около 45 тыс. тонн. Авианосец оснащен четырьмя газовыми турбинами общей мощностью 88 МВт и развивает максимальную скорость 28 узлов. На его борту может быть размещено до 30 летательных аппаратов, в том числе самолеты и вертолеты различных типов. Экипаж корабля составляет почти 1 600 человек.

На первом этапе "Викрант" будет иметь авиакрыло в составе истребителей российской постройки МиГ-29К/КУБ, а также российские вертолеты Ка-31 и американские MH-60R. В перспективе ожидается принятие в состав авиакрыла корабля самолета морского базирования собственной разработки, созданного на базе индийского истребителя "Теджас".

Кроме "Викранта", в составе ВМС Индии с 2013 года находится авианосец "Викрамадитья" (бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков").

ВМС Индии рассматривают авианосцы как важнейшее средство для усиления оперативных возможностей в Аравийском море и Бенгальском заливе.