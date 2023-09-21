21 сентября, 07:46
Военная операция на Украине

КНР призвала воздержаться от эскалации на Украине и односторонних санкций

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй выдвинул четыре предложения: "настойчиво способствовать миру и продвигать переговоры", "не подливать масла в огонь", "контролировать сопутствующие риски" и "смягчать гуманитарный кризис"

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай призывает избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине, а также односторонних санкций, которые сказываются на мировой экономике. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по украинской теме заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

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Дипломат выдвинул четыре предложения: "настойчиво способствовать миру и продвигать переговоры", "не подливать масла в огонь", "контролировать сопутствующие риски" и "смягчать гуманитарный кризис". Его речь распространило внешнеполитическое ведомство Китая. "Каждой из сторон следует проявлять сдержанность, воздерживаться от обострения напряженности и противоречий, воздерживаться от любых мер, которые могут привести к эскалации ситуации", - сказал Ма Чжаосюй. Он отметил необходимость строго придерживаться принципов ядерной безопасности и не допускать техногенных ядерных аварий.

По словам Ма Чжаосюя, украинский кризис "нанес огромный удар" по восстановлению мировой экономики и глобальному развитию, серьезно повлияв на мировую продовольственную, энергетическую и финансовую безопасность. Сильнее всех пострадали развивающиеся страны, добавил он.

Он призвал страны "прекратить без разбора вводить односторонние санкции", а также гарантировать "безопасность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок". "Мы поддерживаем соответствующие стороны в сохранении контактов с Россией и Украиной по соглашению о перевозке зерна по Черному морю, по перезапуску соглашения на основе баланса интересов обеих сторон, чтобы эффективно обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - указал Ма Чжаосюй.

По словам китайского дипломата, конфликт на Украине затягивается, и ситуация на поле боя остается ожесточенной и тупиковой. Он отметил, что украинский кризис "имеет глубокие корни и сложные причины". "Продление и расширение кризиса не в интересах ни одной из сторон", - сказал Ма Чжаосюй.

В марте 2022 года Си Цзиньпин сформулировал четыре пункта, которые необходимо реализовать в контексте конфликта на Украине: необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и поддерживать все усилия по мирному урегулированию кризиса. В дальнейшем эти принципы легли в основу опубликованной в феврале 2023 года официальной позиции КНР по политическому решения украинского кризиса. 

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